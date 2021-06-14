НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", а Китай – "вызов", – СМИ

Вскоре страны-члены Организации Североатлантического договора утвердят коммюнике саммита Альянса. Там в частности будет идти речь о военных амбициях Китая.

Также в документе упомянуто и о России. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник государства-члена НАТО.

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В проект итогового коммюнике саммита Альянса Пекин обозначен как "системный вызов". В то же время о России говорится как об "угрозе".

"Амбиции и наступательная позиция Пекина представляют системный вызов международному порядку, а также сферам, которые имеют отношение к безопасности НАТО", – говорится в документе.

Позиция НАТО в отношении России: что известно

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг предложил России провести заседание с Советом НАТО. Там обеспокоены наращиванием войск возле границ Украины.

По словам Столтенберга, противодействие России - одна из тем саммита Организации Североатлантического договора.

Генсек заявил, что за действиями России НАТО активно следит. Там готовы защищать любого союзника ее угрозы.

В Альянсе верят, что диалог с Москвой еще может быть возможен.

Президент России Владимир Путин сказал, что НАТО – это пережиток холодной войны.

! Черновик документа содержит 45 страниц. Известно, что 79 абзацев выделены для Китая.