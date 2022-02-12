НАТО может собраться на срочную встречу относительно России в воскресенье, – СМИ

Североатлантический альянс может собрать своих членов на срочную встречу 13 февраля. Все из-за опасений новой агрессии России против Украины.

Встреча запланирована на 14 февраля, но послы готовы собраться днем ранее. Об этом сообщает журналист Рикард Джозвяк, ссылаясь на свои источники в НАТО.

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Говорят о "решающей неделе"

Собеседник журналиста уверяет, что "ситуация серьезная и тревожная". Однако роковой ее не называют. По словам источника, "следующая неделя будет решающей".

Возможно не только вторжение

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется. Однако есть вероятность других агрессивных действий любого типа. Например, кибератаки.

Сейчас у НАТО нет определенных и четких данных относительно возможной даты нападения. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Альянс предлагает Кремлю дипломатический путь деэскалации.