Один из вариантов развития событий: действительно ли страны НАТО могут ввести войска в Украину
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа НАТО может ввести свои войска на территорию Украины. Впрочем, это будет возможно, если во время саммита в Вильнюсе 11 – 12 июля Альянс не придет к соглашению о вступлении Украины в НАТО.
Заявление Расмуссена не является первым заявлением о вероятности введения войска других стран на территорию Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.
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Что имел в виду Расмуссен
Валерий Клочок напомнил, что осенью прошлого года США разместили 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии у границ Украины. Это элитное подразделение, численность которого насчитывает 4500 человек. Кроме того, сейчас проводятся мощные воздушные учения сил НАТО в Германии с участием 10 тысяч личного состава, с использованием 250 истребителей и штурмовиков.
Напряжение очень высокое, но оно вызвано тем, что Россия начала войну против Украины,
– подчеркнул он.
По его мнению, заявление Расмуссена можно толковать как слова о том, что страны смогут вступать в войну против России самостоятельно. К тому же у НАТО есть соответствующий консенсус, касающийся помощи Украине по взаимному согласию сторон.
"Это не может означать вступление НАТО в войну, потому что на саммите есть информация о том, что будет рассмотрен еще один документ, который будет называться "Новая стратегия НАТО", – отметил Клочок.
Вероятно, может быть даже утвержден новый устав НАТО.
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Как может измениться позиция НАТО
Валерий Клочок рассказал, что рассматривается процедура, согласно которой решение будет приниматься количественным составом минус один.
Я не исключаю, что такой новый регламент даст странам НАТО возможность вступать в войну против России на территории Украины,
– подчеркнул он.
Тем более что публичная демонстрация того, что какая-то страна присоединилась помогать Украине избивать российского агрессора, уменьшая угрозу для стран Европы, будет означать совершенно иную ситуацию в мире. Даже несколько десятков военных стран-партнеров могут существенно помочь украинской стороне в противостоянии с врагом. Таким образом, можно будет поставить Россию на место и прекратить процветание ее преступных действий.
Вступление Украины в НАТО: главное
- Недавно замминистра обороны Владимир Гаврилов сообщил, что во время саммита НАТО в июле страны "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".
- Ранее министр обороны Великобритании также заявил, что сейчас о членство Украины в НАТО речь не идет. По его словам, присоединение Украины к Альянсу будет возможно только после завершения войны.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что страны-члены НАТО должны дать Украине все необходимое вооружение до того, как она присоединится к Североатлантическому союзу.