Заява Расмуссена є не першою заявою про ймовірність введення війська інших країн на територію України. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Що мав на увазі Расмуссен

Валерій Клочок нагадав, що восени минулого року США розмістили 2-гу бригаду 101-ї десантної дивізії біля кордонів України. Це елітний підрозділ, чисельність якого налічує 4500 осіб. Окрім цього, наразі проводяться потужні повітряні навчання сил НАТО у Німеччині за участі 10 тисяч особового складу, з використанням 250 винищувачів і штурмовиків.

Напруга дуже висока, але вона викликана тим, що Росія почала війну проти України,

– наголосив він.

На його думку, заяву Расмуссена можна тлумачити як слова про те, що країни зможуть долучатися до війни проти Росії самостійно. До того ж в НАТО є відповідний консенсус, який стосується допомоги Україні за взаємною згодою сторін.

"Це не може означати вступ НАТО у війну, тому що на саміті є інформація про те, що розглядатиметься ще один документ, який буде називатися "Нова стратегія НАТО", – зауважив Клочок.

Ймовірно, що може навіть бути затверджений новий статут НАТО.

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Як може змінитися позиція НАТО

Валерій Клочок розказав, що наразі розглядається процедура, згідно із якою рішення буде прийматися кількісним складом мінус один.

Я не виключаю, що такий новий регламент дасть країнам НАТО можливість долучатися до війни проти Росії на території України,

– наголосив він.

Тим паче, що публічна демонстрація того, що якась країна долучилася допомагати Україні бити російського агресора, зменшуючи загрозу для країн Європи, означатиме абсолютно іншу ситуацію у світі. Навіть декілька десятків військових крахн-партнерів можуть суттєво допомогти українській стороні у протистоянні з ворогом. У такий спосіб можна буде поставити Росію на місце та припинити процвітання її злочинних дій.

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