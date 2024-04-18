НАТО показало свою мощь в Израиле: что теперь делать Украине

Скоро должно состояться заседание Совета Украина – НАТО. Инициировал заседание украинский президент Зеленский. Ключевая тема – усиление украинских систем ПВО и снаряды. Об этом уже сообщил Генсек НАТО Столтенберг.

НАТО разрушило все аргументы, которые давало Украине

Недавно вся Украина (да и весь мир) увидела, что отдельные страны НАТО могут достаточно эффективно (с помощью своей авиации) защищать воздушное пространство государства, не являющегося членом НАТО.

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Добившись, чтобы Израиль не атаковали "Шахеды" и ракеты, такие государства как США, Франция и Великобритания разрушили аргументы, которые ранее использовались для объяснения, почему силы НАТО в любом виде не могут появляться на территории Украины.

Например, легендарный тезис об "эскалации". Была ли защита Израиля эскалацией? Видимо, была. Несколько государств НАТО, не спросив Альянс, направили свою авиацию в чужое воздушное пространство. Очевидно, это может втянуть НАТО в войну с Ираном? Может. Причем война может вестись "гибридными" и террористическими методами. Кто-то об этом думал? Так чего все так переживают "эскалацией" в случае Украины?

Далее тезис о том, что государства-члены НАТО должны согласовывать с другими свои военные действия. Кто-то собирал НАТО по защите Израиля? Может, и Турцию спрашивали? Нет, а что? Это же "равноправный союз", где каждая Венгрия имеет равное право голоса?

Словом, как-то все предыдущие заявления НАТО об Украине не коррелируются с реальным положением дел. Оказывается, что ничего нельзя, но когда очень надо – можно. И на этот аргумент можно давить. Всем тем, кто очень любит рассказывать об "особых отношениях" и "договорах", которые есть у США с Израилем, предлагаю показать документы, где зафиксировано требование со стороны США защищать воздушное пространство Израиля. Еще покажите соответствующие соглашения со стороны Франции и Великобритании.

Кстати, а какие соглашения со стороны Саудовской Аравии, которая вообще Израиль не признает, требовали от нее сбивать ракеты, летевшие на Израиль?

НАТО до сих пор не нашло причины, чтобы эффективно помочь Украине

Как ни крути, но оказывается, что работают не бумажки, а политические интересы. В случае Украины, очевидно, политического интереса закрывать воздушное пространство у них не было. Если им была нужна причина, то чем геноцид – не причина? Российские агрессоры осуществляют воздушный геноцид украинцев. Яркий пример – обстрел Чернигова. Таких примеров – множество.

Чего НАТО защищало албанцев Косово от геноцида сербов, а тут делает вид, что ничего не происходит? Потому что у албанцев Косово в 90-е были мощные демократические институты, система договоров с США и серьезные инвестиции? Чувствуете, как смешно такое читать?

Если нужны формальные основания, то вот они – Будапештский меморандум? Он "ничтожный" и не имеет силы? Так чего вы из него не выходите? Зачем вы подписывали то, что не имеет силы? Очевидно, что если две стороны подписали что-то, и одна из них отказывается выполнять условия, ссылаясь на вымышленные причины, то это, как ни крути, выглядит мошенничеством. Если кто-то выманит квартиру в обмен на обещания, то это будет мошенничеством.

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Конечно, в международных отношениях о мошенничестве заявить не получится. Но это же не отменяет факта, что кто-то выменял в Украины ядерное оружие на "сферическое ничто", и теперь рассказывает о "ценностях" и других подобных вещах.

Это тем, кто любит рассказывать, что "США нам ничего не обязаны". Ну и о том, чего они нам должны давать ПВО. Вообще по всем принципам – идеологическим, моральным, юридическим – они просто были должны прислать авиацию сбивать ракеты. Как для Израиля.

Геополитическое мошенничество

Мы – демократическое государство, разделяющее общие ценности, кандидат в члены ЕС, участник кучи международных организаций и договоров, государство, чью безопасность юридически обещали США и Великобритания. Мы никому не угрожали, ни на кого не нападали. Придерживались международного права. Теперь какие-то международные террористы нападают на нас, убивают, стремятся нас уничтожить "просто так". Если это не повод прислать авиацию НАТО, то какой этот повод может быть? Прислать авиацию – не нападать на Россию, не бомбить ее города, этого никто не ждет, а просто помогать сбивать ракеты.

Но никто не хочет конфликтовать с Россией. Собственно, откуда взялась идея с помощью Украине вооружением? Когда Запад четко дал понять, что прямо никогда Украине помогать не будет, то Украина предложила помочь хотя бы оружием. Но сами они присылать самолеты не хотят. Давать самолеты долго не хотели, а потом согласились, но мало, и надо долго готовить пилотов.

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Давать системы ПВО вроде не против, но тоже мало. Потому что жаль систем, жаль денег. Посылать свои системы вместе с персоналом тоже не хочется. Хочется, чтобы оно как-то само все закончилось, а оно не заканчивается никак. Наоборот, российский агрессор наглеет, чувствуя собственную безнаказанность.

В результате – другие агрессоры тоже наглеют. Приходится уже направлять авиацию защищать Израиль. Несмотря на все системы израильской ПВО. Но потребность эта возникла потому и только потому, что в свое время не послали авиацию в Украину.

Для выхода из этого замкнутого круга есть только два пути:

послать в Украину свои силы сбивать ракеты;

или дать Украине столько оружия, чтобы во внешних усилиях не было необходимости.

Ну или смотреть дальше, как это все рушится. Ограничиться Украиной не получается. Мелкое "геополитическое мошенничество" вылезает боком. Для всех.