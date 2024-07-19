Выполнение решения саммита НАТО: чем будет заниматься спецпредставитель Альянса в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении специального представителя Альянса в Украине, им стал британец Патрик Тернер. Он будет помогать Украине в различных аспектах.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что Тернер хорошо разбирается в ситуации в Украине. Также он был помощником Столтенберга.

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Чем будет заниматься спецпредставитель Альянса в Украине

Председатель общественной организации рассказал, что спецпредставитель должен координировать предоставление всей гражданско-политической и военной помощи, проведения реформ в секторе безопасности и обороны. Кроме этого, он будет заниматься администрированием финансов.

Тернер был помощником генерального секретаря НАТО. Он станет своеобразным Курт Волкером, который был представителем США в Украине, который координировал и определял все, что было необходимо нашему государству.

Таким же будет и Патрик Тернер, который является гражданским, а не военным человеком. Он работал в офисе НАТО, знаком со всей десятилетней ситуацией, которая была в Украине. Поэтому будем надеяться, что он, как и каждый британец на высшем политическом уровне, будет нашим союзником и будет помогать,

– подчеркнул Романюк.

Спецпредставитель будет определять, какое оружие нужно Украине, какая номенклатура. Следить за расходами вооружения и списыванием средств, которые предоставляет Запад.