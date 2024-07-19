Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що Тернер добре розуміється на ситуації в Україні. Також він був помічником Столтенберга.

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Чим займатиметься спецпредставник Альянсу в Україні

Голова громадської організації розповів, що спецпредставник має координувати надання всієї цивільно-політичної та військової допомоги, проведення реформ в секторі безпеки та оборони. Крім цього, він займатиметься адмініструванням фінансів.

Тернер був помічником генерального секретаря НАТО. Він стане своєрідним Курт Волкером, який був представником США в Україні, який координував та визначав все, що було необхідне нашій державі.

Таким самим буде і Патрик Тернер, який є цивільною, а не військовою людиною. Він працював в офісі НАТО, обізнаний з усією десятирічною ситуацією, яка була в Україні. Тому будемо сподіватись, що він, як і кожен британець на вищому політичному рівні, буде нашим союзником та буде допомагати,

– підкреслив Романюк.

Спецпредставник буде визначати, яка зброя потрібна Україні, яка номенклатура. Слідкуватиме за витратами озброєння та списуванням коштів, які надає Захід.