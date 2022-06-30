НАТО не может принимать решения по передаче вооружения, оно принадлежит государствам, – аналитик

Альянс НАТО не имеет складов с оружием и у него нет возможности предоставлять летальное вооружение. Вооружение НАТО состоит из вооружения стран-членов.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Он также отметил, что соответственно НАТО на уровне объединения не может принимать решения о предоставлении того или иного оружия.

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НАТО может только определять рамки сотрудничества, а в дальнейшем это перерастает в договоры между Украиной и кем-то из государств НАТО.

– отмечает аналитик Института будущего.

Поэтому президент Зеленский и не просил у НАТО летального вооружения, ведь мы не получим этого, говорит Тишкевич.

По его словам, НАТО в рамках своих возможностей может проводить обучение, передавать определенные технологии, но не больше.

Война в Украине и НАТО

Через четыре месяца после начала войны в Украине в НАТО наконец-то решили обсудить оказание помощи странам Балтии в случае российского нападения, а также дополнительную помощь Украине, которая уже ведет борьбу.

На убийство россиян гражданских в Кременчуге перед саммитом НАТО отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины.

На саммите НАТО в Мадриде будет утверждена новая стратегическая концепция Североатлантического союза. Согласно ей, Россию признают самой большой и прямой угрозой.

Подробнее о североатлантических возможностях для Украины: смотрите видео

НАТО увеличит количество своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек. В настоящее время такие силы насчитывают около 40 тысяч военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Мадриде. Он отметил, что на этой встрече будет принята новая концепция безопасности, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

Саммит НАТО в Мадриде: важное