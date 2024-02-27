НАТО не планирует отправлять войска в Украину, – Столтенберг

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что страны-члены Альянса рассматривают возможность ввода войск в Украину. В то же время генеральный секретарь Йенс Столтенберг опроверг эту информацию.

По его словам, НАТО оказывает огромную поддержку нашему государству. Однако введение союзных войск Североатлантического Альянса не будет.

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Генсек о словах Макрона

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг слова Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на территорию Украины для ее защиты.

Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины,

– сказал он.

Отметим, что Эммануэль Макрон утверждал, что консенсуса по отправке войск нет. В то же время он не отрицал, что в будущем нельзя исключать, что это станет возможным. Президент Франции отметил, что многие, кто говорит сейчас "никогда", выступали и против предоставления Украине танков, самолетов, ракет – которые все же получила Украина.

Реакция других стран