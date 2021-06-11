В НАТО обещают уже в скором времени усилить сотрудничество с Украиной

Североатлантический альянс планирует в течение ближайших месяцев усилить сотрудничество с Украиной. Партнеры из Альянса к этому готовы.
О планах НАТО активнее взаимодействовать с Украиной в рамках Киевского форума рассказал специальный представитель генерального секретаря альянса Джеймс Аппатурай. Он сделал заявление от имени генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.
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НАТО обещает активизировать сотрудничество с Украиной
Двери Альянса остаются открытыми. Партнеры придерживаются решения Бухарестского саммита 2008 года об том, что Украина и Грузия станут членами НАТО,
– отметил Аппатурай.
По его словам, сотрудничество Украины и Альянса активизируется в ближайшие месяцы, все союзники готовы к этому.
Спецпредставитель генсека НАТО также сообщил, что лидеры НАТО "четко заявят об этом принципе на саммите на следующей неделе", одновременно напомнив о необходимости проведения системных реформ для вступления в Альянс.
"Каждый потенциальный член Альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но и верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации", – пояснил Аппатурай. И добавил, что это то, чего украинцы всех поколений ждут от лидеров государства.
Украина и НАТО: главное
- Украина является партнером НАТО, однако не членом. Государство получило статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап – предоставление Плана действий относительно членства. Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако выяснилось, что Украину на него не пригласили.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина обладает всеми инструментами, необходимыми для присоединения к НАТО.