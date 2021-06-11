На саммите НАТО обсудят сотрудничество с Украиной и противодействие России, – Столтенберг

На следующей неделе, 14 июня, страны НАТО соберутся на саммит в Брюсселе. Во время встречи лидеры членов Альянса обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией.

Союзники также поднимут вопрос противодействия Китаю и России. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 11 июня.

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Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров – Украины и Грузии,

– сказал он.

По его словам, на саммите планируют объявить об открытии центра новых технологий, а также подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Йенс Столтенберг добавил, что лидеры стран Альянса примут новую политику кибернетической и космической обороны НАТО и утвердят политику предотвращения сексуальному насилию во время военных конфликтов.

Вступление Украины в НАТО: кратко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

В НАТО считают, что саммит будут проводить в решающий с точки зрения безопасности момент. В организации подчеркнули, что Россия и Китай не разделяют ценностей Альянса.

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