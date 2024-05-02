В НАТО обвинили Россию во враждебных действиях в Альянсе и пообещали ответ
Североатлантический Альянс недоволен злонамеренными действиями России на территории стран НАТО. Он обещает на это ответить.
Об этом говорится в опубликованном заявлении НАТО. Его обнародовали в четверг, 2 мая.
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Что говорят в НАТО
Альянс отметил, что в течение последних недель были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.
Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции",
– говорится в заявлении.
Там добавили, что члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса.
"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и продолжать тесно координировать свои действия", – отметили в НАТО.
Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства так же, как члены Альянса выполняют свои".
"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", – подчеркивается в заявлении.
Российские шпионы активизировались за рубежом: кратко
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