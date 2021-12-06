НАТО опасается, что Россия может с помощью мигрантов за 2 часа занять Сувальский коридор

В НАТО боятся, что Россия может использовать нелегалов, которые находятся в Беларуси. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Есть опасность, что мигранты из Беларуси всего за 2 часа смогут заблокировать Сувальский коридор. Это единственная общая граница стран Балтии с другими государствами-членами НАТО.

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Какие планы может иметь Россия

Речь идет о Латвии, Литве и Эстонии. Россия может направить мигрантов туда, чтобы дестабилизировать ситуацию.

The Times отмечает, что после этого в Балтию могут войти российские силовики и поставить военные патрули, чтобы урегулировать "гуманитарный кризис". Это позволит России объединить силы, которые находятся в Калининградской области, с ресурсами в Беларуси.

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