В НАТО очертили "очень большую проблему", которая возникнет после войны в Украине

В конце войны в Украине мир будет иметь "очень большую проблему" с Россией. Тогда Россия будет восстанавливать свои силы, располагаясь на границах НАТО.

О возможных последствиях войны рассказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, результат боевых действий в Украине является жизненно важным для будущего европейской и мировой безопасности.

Читайте также Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине, – Столтенберг

Какую проблему получит мир

Генерал заявил, что мир не должен "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.

В конце конфликта в Украине, как бы он не закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и которая убеждена, что мы – противник, а также очень-очень разъяренная,

– сказал Каволи.

По его словам, промышленное производство стран ЕС и НАТО должно быть готовым к этому вызову. Кристофер Каволи добавил, что главная проблема сейчас не так финансы, как изготовление военного оборудования.

У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса,

– признал генерал.

К слову, ранее стало известно, что Украина и НАТО утвердили новые стандарты оборонных закупок. Новые правила направлены на повышение эффективности обеспечения ВСУ в соответствии с евроатлантическими стандартами.