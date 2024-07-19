Про можливі наслідки війни розповів головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. За його словами, результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки.

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Яку проблему отримає світ

Генерал заявив, що світ не має "плекати жодних ілюзій" щодо завершення війни в Україні.

Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, і яка переконана, що ми – противник, а також дуже-дуже розлючена,

– сказав Каволі.

За його словами, промислове виробництво країн ЄС та НАТО мають бути готові до цього виклику. Крістофер Каволі додав, що головною проблемою наразі є не так фінанси, як виготовлення військового обладнання.

У нас трохи складніше з закупівлями. І це справді стратегічна проблема для альянсу,

– визнав генерал.

До слова, раніше стало відомо, що Україна та НАТО затвердили нові стандарти оборонних закупівель. Нові правила спрямовані на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ відповідно до євроатлантичних стандартів.