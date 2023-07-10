В НАТО только после войны? Как эта риторика играет на руку Путину

В преддверии саммита НАТО все обсуждают его возможные решения и результаты для Украины. Кто-то уже успел охарактеризовать его как "разочарующего" Украину, а кто-то выискивает "прогресс".

Чтобы взять Украину в НАТО, не нужно ждать саммитов

На самом деле любое подобное событие, несмотря на его значимость, само по себе не может радикально изменить мировой порядок.

К теме В контрнаступлении ВСУ и саммита НАТО есть кое-что общее

Для того, чтобы принять политическое решение о членстве Украины в НАТО, совсем не обязательно ждать какие-то саммиты. Достаточно, чтобы его для начала согласовали ведущие государства Альянса, а сначала его должно принять ведущее государство – США.

Здесь мы видим возвращение старой риторики о "неготовности" Украины и "отсутствии консенсуса среди союзников". Откуда ему взяться, если нет четкой позиции со стороны ключевой среди этих союзников государства?

Вся эта риторика о том, что "сейчас Украина не готова", но к вопросу о членстве "вернемся после войны" очень вредна. Это сигнал для бункерного деда: войну нужно не заканчивать никогда. Фактически мы имеем замкнутый круг, который был порожден политикой Запада в отношении Украины.

Решение саммита НАТО в 2008 году, на которое любит ссылаться дед из бункера, было о том, что Украина вступит в НАТО, но "когда-то и потом". Это московиты восприняли так, что у них есть некоторое время на завоевание Украины.

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Сейчас в ведущих государствах Альянса говорят об альтернативе вступления в НАТО в виде "гарантий безопасности", которые, по сути, есть гарантиями поддержки Украины. Здесь тоже не все так просто, ведь действенными эти документы станут, если будут официальными договорами, ратифицированными парламентами, чтобы не было повторения историй с разными меморандумами. В любом случае – это только промежуточное решение.

Запад платит за собственные ошибки

Некоторые западные политики и общественные деятели любят ныть, как им "плохо" из-за войны московитов против Украины: и цены растут, и нужно выделять деньги на помощь Украины, и так далее. Однако фактом является то, что любое решение означает последствия. То, что сейчас Запад платит – это просто счет за свои недальновидные решения прошлого.

Если бы Украина была у НАТО, войны бы не было. Наши враги – не какие-то сумасшедшие берсерки, а вполне прагматические империалисты, напавшие на Украину только потому, что умели считать количество населения, ВВП, военные бюджеты, и во всем этом они превосходили Украину в разы.

С НАТО ситуация противоположная, и они просто не начинали бы войну. Но они бы и сейчас забрались из Украины, если бы Запад принял соответствующее политическое решение о вступлении Украины в НАТО.

Заметьте Что не так с разговорами о восстановлении Украины

Что показал мятеж Пригожина? В критической ситуации тот, кто любил рассказывать о загнанной крысе, просто идет на уступки и договаривается. Однако для этого его нужно загнать в тупик и взять за шею. К сожалению, пока этого не будет.

Увидим, куда именно продвинется сейчас разговор о членстве Украины, хотя и будет очевидно, что это членство будет "когда-то", а пока у нас будет война.