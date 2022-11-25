В НАТО впервые отреагировали на идею Польши переместить системы Patriot в Украину

Польша попросила Германию передать Украине системы ПВО Patriot, которые Берлин решил предоставить польской армии. На призыв Польши отреагировали в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО. В то же время он подчеркнул, если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

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Столтенберг будет просить увеличить поддержку Украины

Йенс Столтенберг одобрительно оценил инициативу Германии усилить ПВО Польши после падения ракеты у границы с Украиной.

Я приветствую немецкое предложение укрепить противовоздушную оборону Польши путем размещения батарей Patriot в Польше после трагического инцидента на прошлой неделе, который унес жизни двух человек,

– сказал он.

Столтенберг анонсировал, что на следующей неделе на встрече глав стран МИД НАТО будет убеждать союзников увеличить поддержку Украины, и не только путем предоставления ПВО.

"Но конкретные решения по конкретным мощностям остаются национальными решениями", – резюмировал Столтенберг.

Что известно о передаче Польше немецких ПВО Patriot

Германия решила предложить Польше системы противоракетной обороны Patriot после трагического случая в селе Пшеводув, где 15 ноября упала ракета.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принял предложение Германии. После этого Министерство обороны Германии подтвердило, что в ближайшее время предоставит Польше комплексы Patriot. Идею также поддержал президент Польши Анджей Дуда.

Впоследствии министр обороны Польши попросил, чтобы Германия отдала системы Patriot Украине. Он заявил, что это укрепит безопасность на восточной границе.

Однако официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн заявила, что Украина не получит эти системы ПВО, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО. Однако сейчас союзники обсуждают предложение польской стороны. Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".

В Воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо.

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