НАТО проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен холодной войны, – Le Monde

В маневрах Североатлантического Альянса принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран. Также в масштабных маневрах НАТО под названием Steadfast Defender 24 задействовано не менее 1100 единиц бронетехники.

НАТО сейчас проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в материале Le Monde.

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Крупнейшие военные учения в Европе с периода холодной войны

В издании отметили, что НАТО решила усилить свои возможности в ответ на так называемую "сво" России в Украине и угрозы, созданные главой Кремля Владимиром Путиным в отношении стран восточного фланга Европы.

Так, 24 января Альянс начал Steadfast Defender 24 – крупнейшую серию военных учений в Европе со времен окончания холодной войны.

По данным французского издания в этих масштабных маневрах, которые продлятся до 31 мая, участвуют около 90 000 военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.

Там сообщили, что учения проходят преимущественно на равнинной территории Польши и Норвегии, а также в Германии, странах Балтии, Румынии, Финляндии, Словакии, Греции и Швеции.

Военачальники НАТО, которые до этого времени не желали прямо нацеливаться на Россию, во избежание любой эскалации, теперь без колебаний в своих сценариях определяют Москву как врага, с которым нужно бороться. Для Dragon 24 цель, поставленная перед войсками, заключалась в том, чтобы как можно быстрее продвинуться из Западной Европы к границе между Польшей и Беларусью, чтобы предотвратить вражеские силы", – говорится в материале французского издания Le Monde.

Западные войска в Украине: коротко