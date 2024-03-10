НАТО проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен холодной войны, – Le Monde
В маневрах Североатлантического Альянса принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран. Также в масштабных маневрах НАТО под названием Steadfast Defender 24 задействовано не менее 1100 единиц бронетехники.
НАТО сейчас проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в материале Le Monde.
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Крупнейшие военные учения в Европе с периода холодной войны
В издании отметили, что НАТО решила усилить свои возможности в ответ на так называемую "сво" России в Украине и угрозы, созданные главой Кремля Владимиром Путиным в отношении стран восточного фланга Европы.
Так, 24 января Альянс начал Steadfast Defender 24 – крупнейшую серию военных учений в Европе со времен окончания холодной войны.
По данным французского издания в этих масштабных маневрах, которые продлятся до 31 мая, участвуют около 90 000 военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.
Там сообщили, что учения проходят преимущественно на равнинной территории Польши и Норвегии, а также в Германии, странах Балтии, Румынии, Финляндии, Словакии, Греции и Швеции.
Военачальники НАТО, которые до этого времени не желали прямо нацеливаться на Россию, во избежание любой эскалации, теперь без колебаний в своих сценариях определяют Москву как врага, с которым нужно бороться. Для Dragon 24 цель, поставленная перед войсками, заключалась в том, чтобы как можно быстрее продвинуться из Западной Европы к границе между Польшей и Беларусью, чтобы предотвратить вражеские силы", – говорится в материале французского издания Le Monde.
Западные войска в Украине: коротко
- Глава Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. Так, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Однако среди лидеров западных стран пока нет единого консенсуса по этому поводу.
- В частности, прокомментировал такое высказывание Макрона и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
- Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ответил на вопрос журналистов, можно ли сказать, что слова Макрона свидетельствуют о кардинальном переломе в позициях Запада относительно войны России в Украине.
- "Этот месседж от Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, по моему мнению, должен понимать каждый разумный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", – ответил глава украинской дипломатии.
- Однако Кулеба заверил, что Украина не знала, что на Западе могут продолжаться такие дискуссии, поскольку "это внутренняя дискуссия". В то же время слова президента Франции не стали для нас неожиданностью.