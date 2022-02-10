В НАТО раздумывают над размещением боевых групп в районе Черного моря

В НАТО заявили, что рассматривают возможность размещения войск в Румынии. Речь идет именно о районе Черного моря.

Альянс раздумывает над тем, чтобы постоянно присутствовать на Юго-Востоке. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке Альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии,

– заявил он.

Румынские и американские пилоты уже анонсировали совместные учения. Цель маневров – повысить взаимодействие между союзниками НАТО.

Действия Альянса на фоне российской угрозы

НАТО поддерживает Украину и готов помогать всеми возможными силами. Однако в Альянсе предупреждали, что в случае вооруженного конфликта, вводить свои войска в наше государство не будут. Но организация поддерживает приглашение Украины и Грузии на летний саммит.

В то же время Альянс усиливает свои позиции в Европе, в частности, направляя военных. Например, Великобритания согласилась поддержать позиции блока и направить военных в Европу дополнительно. Это произойдет в случае, если Россия решится напасть на Украину.

Впрочем, Венгрия отказалась от дополнительного размещения войск НАТО на своей территории. Мол, все с Россией можно решить путем диалога.

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