Будет предупреждать об активности россиян: НАТО разместит свою технику в Румынии
Источник:НАТО
НАТО готовит развертывание самолетов AWACS в Бухаресте. Самолеты прибудут в страну уже 17 января.
Эта техника будет поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе. Кроме того, воздушные суда будут следить за российской военной активностью.
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Альянс увеличивает свое военное присутствие
AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО. Размещение самолета НАТО в Румынии вносит важный вклад в раннее предупреждение военной активности россиян.
Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса,
– заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.
Кроме того, в ответ на войну России в Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами наблюдения и танкерами.
С февраля 2022 года системы AWACS НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских военных самолетов вблизи границ НАТО.
В ближайшие дни AWACS НАТО начнет разведывательные полеты исключительно над территорией Североатлантического союза. Планируется, что миссия будет длиться несколько недель.Обратите внимание! Самолеты принадлежат к флоту из 14 самолетов наблюдения НАТО, обычно базирующихся в Гайленкирхене в Германии. Около 180 военнослужащих развернут базу ВВС Румынии в Отопене вблизи Бухареста для поддержки самолетов.
Почему Украина фактически является членом НАТО
- Во время войны с Россией Украина сменила ход мнений западных лидеров. Ведь еще недавно страны-члены альянса расценивали военную помощь Украине, как эскалацию конфликта. Как видим, "подход к мышлению" мировых лидеров сейчас существенно изменился в пользу нашего государства.
- Резников уверен, что Украина получит долгожданное вооружение, в частности, танки и истребители, поскольку весной и Украина, и Россия готовятся к новым наступлениям.
- "Украина стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", – подчеркнул министр.
- Зато Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО – это параллельный путь, который нужно решать в отдельности.