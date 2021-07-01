В НАТО сделали резкое заявление в отношении России после инцидента с британским "Дефендером"

Страны НАТО намерены укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной, из-за дестабилизационныхдействий России. Члены Альянса неуклонно придерживаются позиции, что Крым – это Украина.

Об этом в эфире телеканала заявил канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса из стран Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

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Реакция НАТО на инцидент с британским эсминцем

Журналист отметил, что Великобритания предоставила Альянсу информацию об инциденте с "Дефендером" в Черном море. Поэтому у НАТО есть полная картина случившегося.

У Альянса есть резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым – это Украина, а не Россия,

– подчеркнул спецпредставитель генсека НАТО.

Он отметил, что Британия придерживалась важных для региона принципов, и России "следует понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".

Журналист также признал, что Кремль продолжает дестабилизационную деятельность в регионе и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, усложняя свободу судоходства.

"Мы тесно работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной, – добавил он. Аппатурай обратил внимание, что НАТО не соглашается с тезисом, что "Черное море является российским", и сохранит свое представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО".

Инцидент с британским эсминцем в Черном море: коротко