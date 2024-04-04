Специальная миссия: в НАТО предложили новый вариант помощи Украине, – Сикорский

Главы МИД стран-членов НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса. Сообщается, что она будет сформирована для увеличения помощи нашему государству.

Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Соответствующее заявление он сделал после встречи с коллегами-дипломатами в Брюсселе в честь 75-летия создания Североатлантического альянса, передает 24 Канал.

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Специальная миссия для Украины

Глава МИД Польши заявил о создании специальной миссии Североатлантического альянса для того, чтобы увеличить предоставление военной и финансовой помощи нашему государству.

Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординировано,

– сказал Сикорский.

В то же время комментируя идею создания специального пятилетнего фонда помощи Украине объемом 100 миллиардов евро, Сикорский сказал, что "Путину было бы важно понять, что мы планируем это – как надо – на несколько лет".

"Он не может выиграть за несколько месяцев или даже за год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе длительный конфликт", – добавил польский министр.

Однако такую инициативу, которую поддержали главы МИД, должны еще утвердить страны-члены НАТО на саммите, который состоится в Вашингтоне. Известно, что чиновники встретятся уже этим летом, а именно – в июле.

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