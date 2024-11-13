НАТО поможет Украине выстоять в 2025 году: у Байдена сделали важное заявление

До инаугурации Трампа администрация Байдена приложит усилия, чтобы усилить поддержку Украины. Энтони Блинкен также заявил, что президент США хочет укрепить НАТО.

НАТО поддержит Украину в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы вести боевые действия в 2025 году. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает 24 Канал.

Смотрите также Мы бы уже выбросили россиян из Украины, – в НАТО не исключают вмешательства в войну

Что пообещали у Байдена

Блинкен отметил, что сегодня делается необходимое, чтобы Украина была в лучшем, насколько это возможно, состоянии в 2025 году. Госсекретарь подчеркнул, что администрация Байдена в течение следующих месяцев усилит поддержку Украины и попытается укрепить Альянс.

Также американский чиновник заявил, что участие северокорейских войск в войне против Украины получит "решительный ответ".

По его словам, в штаб-квартире Альянса была обсуждена работа, которую НАТО должно выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

К слову, в Пентагоне рассказали, сколько средств осталось на военную помощь Украине.