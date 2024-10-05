НАТО увеличит свое войско на 250 тысяч солдат, – Die Welt

На фоне угрозы со стороны России Альянс усиливает собственные оборонительные возможности. Согласно необнародованным намерениям союзников, будут созданы еще дополнительные 49 бригад, а также в разы увеличено количество единиц оружия.

Журналисты издание Welt получили доступ к документам, в которых говорится о планах НАТО увеличить численность своих войск. Отмечается, что новый генсек Марк Рютте назвал две главные задачи на срок своих полномочий. Речь идет, во-первых, о поддержке Украины, а, во-вторых, об усилении самого Альянса на фоне растущей угрозы со стороны России.

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НАТО подготовит дополнительные 49 бригад

Рютте отметил, что поддержка Украины и защита НАТО – вещи, которые стоят дорого, а потому основное послание его выступления заключалось в том, что нет никаких оправданий для членов Альянса, чтобы не вкладывать больше денег в наращивание его военной мощи.

В СМИ вспомнили, что в 2023 году было единодушно политически согласовано, что НАТО должно быть готовым и способным защитить каждый дюйм территории союзников. Согласно конфиденциальным документам Пентагона, весной 2024 года союзники наконец получили "полный минимально необходимый потенциал", который позволяет им противостоять вражеской агрессии.

Если в 2021 году достаточным считалась численность натовского войска в 82 боевые бригады, то в будущем их должно быть 131. Итак, речь идет о создании дополнительных 49 бригад, численность каждой из которых составляет около 5000 солдат. Соответственно для руководства и поддержки этих войск нужно увеличить количество "боевых корпусов" с 6 до 15, а штабов дивизий – с 24 до 38.

Кроме того, есть потребность в наращивании оборудования, в частности противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных зенитных установок увеличится с 293 до 1467. Речь идет, в частности, о таких системах вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а также средства защиты на близком расстоянии. Также ожидается увеличение количества вертолетных единиц с 90 до 104 единиц.

К слову, недавно Путин подписал указ об увеличении российского войска до около 2,4 миллионов человек.