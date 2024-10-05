Журналісти видання Welt отримали доступ до документів, в яких йдеться про плани НАТО збільшити чисельність своїх військ. Зазначається, що новий генсек Марк Рютте назвав два головні завдання на термін своїх повноважень. Йдеться, по-перше, про підтримку України, а, по-друге, про посилення самого Альянсу на тлі зростаючої загрози з боку Росії.

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НАТО підготує додаткові 49 бригад

Рютте наголосив, що підтримка України і захист НАТО – речі, які коштують дорого, а тому основне послання його виступу полягало у тому, що немає жодних виправдань для членів Альянсу, аби не вкладати більше грошей у нарощування його військової могутності.

У ЗМІ пригадали, що у 2023 році було одностайно політично погоджено, що НАТО має бути готовим і здатним захистити кожен дюйм території союзників. Згідно з конфіденційними документами Пентагону, навесні 2024 року союзники нарешті отримали "повний мінімально необхідний потенціал", який дозволяє їм протистояти ворожій агресії.

Якщо в 2021 році достатнім вважалася чисельність натівського війська у 82 бойові бригади, то в майбутньому їх має бути 131. Отже, йдеться про створення додаткових 49 бригад, чисельність кожної з яких становить близько 5000 солдатів. Відповідно для керівництва і підтримки цих військ потрібно збільшити кількість "бойових корпусів" з 6 до 15, а штабів дивізій – з 24 до 38.

Крім того, є потреба у нарощуванні обладнання, зокрема протиповітряної оборони, боєприпасів, високоточної зброї великої дальності, а також логістики та транспорту. Очікується, що кількість наземних зенітних установок збільшиться з 293 до 1467. Йдеться, зокрема, про такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту на близькій відстані. Також очікується збільшення кількості гелікоптерних одиниць з 90 до 104 одиниць.

До слова, нещодавно Путін підписав указ про збільшення російського війська до близько 2,4 мільйона осіб.