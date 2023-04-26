Россияне уже ничего не могли у меня забрать, – "Нава" о 327 днях в плену и погибшем муже

Из плена вернулась защитница Мариуполя Валерия "Нава" Субботина. Она была на "Азовстале" вместе с мужем Андреем "Бородой", который погиб, защищая Украину от захватчиков.

Мужа "Навы" не стало всего через три дня после их женитьбы на "Азовстале". Валерия Субботина (Карпиленко) рассказала, что давало силы выдержать 327 дней в плену.

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"Нава" рассказала, как выдержала плен

Когда я ходила изогнутой (приходилось так ходить почти год) говорили: "Ну что? Украину не согнут?". Я говорила: "Нет. Украину не сломать". Потому что мы реально стальные. Не только мы (военные, пленные – 24 Канал), но и украинцы, борющиеся за Украину,

– отметила Валерия Карпиленко.

"Нава" после выхода из плена сделала татуировку со словом "стальная".

Время в плену она описала как один день – это одно сплошное ожидание жизни. Сейчас она говорит, что пока все украинцы не вернутся из плена – они до сих пор там: "Как бы мы ни пытались жить полной жизни эти две недели ("Нава" вернулась 10 апреля 2023 года – 24 Канал), мы не можем им жить с полным удовольствием, пока они там".

Валерия Субботина (Карпиленко) объяснила, что ей давало силы выдержать физическое и психологическое давление россиян.

Россияне не могли уж больше у меня ничего забрать. Они отняли у меня все. Этим всем был мой муж Андрей, погибший на "Азовстале", которого я безгранично люблю. Я не могу говорить о нем в прошлом, потому что для меня он существует и он продолжит существовать,

– рассказала "Нава".

Военная также объяснила, что оккупанты забрали у нее дом. Вспоминает, что это давало понимание: "Хуже для меня они не могут сделать просто никак. Абсолютно не боялась смерти, потому что смерть – это то, что могло бы избавить меня от страданий, могло приблизить меня к нему".

"Нава" вспомнила, что в плену давало силы выжить и бороться то, что она должна встретиться с родителями своего мужа.

"Конечно, наверное, если бы я знала немного правды о том, что меня ждет еще... О том, что моя бабушка, которая меня воспитывала (у меня нет родителей), умерла в оккупации, что тела моего мужа так и не отдали, что они не смогли его похоронить и я не могу прийти к нему на могилу. Наверное, это бы меня кое-что надломило. Но я понимала, что должен вернуться к ним, что меня здесь ждут. Это давало силы", – рассказала Валерия.

"Нава" добавила, что находясь в России они были там самыми свободными людьми, хоть и были в плену.

Валерия рассказала о муже

"Нава" вспомнила, что год назад 5 мая они с Андреем женились на "Азовстале". Тогда они обменялись кольцами из фольги.

"Он мечтал увидеть меня в белом платье. Он на "Азовстале" говорил: "Извини, что у тебя ее не было". Он мне снился постоянно в Таганроге. Он мне снился в Мариуполе, на "Азовстале", на разрушенной этой "Азовстали" ".. Он говорил: "Я здесь с ребятами, у меня все хорошо". Но говорил: "Почему ты не купишь себе белое платье?" Сейчас его есть где взять. И он должен меня оттуда в ней увидеть", – рассказала украинская защитница.



"Нава" с мужем / Фото Госпогранслужбы Украины

Валерия рассказала, что до сих пор говорит с мужчиной, глядя на небо: "В плену было тяжело осознать его смерть. Я понимаю, что... вот еще что поддерживало в плену. То видео, я еще его не пересмотрела, которое мы записывали".

"Нава" рассказывала, что на "Азовстали" во время последней встречи Андрей просил ее выбраться. А она его – выжить.

Женщина вспомнила, что говорила о своей боли, но мало говорила о муже, о том, что он настоящий Герой, для нее и для Украины.

В плену я думала, что должна выйти и сказать об этом. О том, что он помогал с эвакуацией раненых. О том, что он нашел один из бункеров, где находились дети и искал еду. Он делал очень многое как украинский офицер. Я им горжусь,

– рассказала "Нава".

Она сказала, что до сих пор почти не может заплакать.

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"Нава" вернулась из плена 10 апреля 2023 года. Валерия "Нава" Субботина – мариупольская поэтесса и кандидат наук по социальным коммуникациям. Она участвовала в обороне "Азовстали" как пресс-офицер Донецкого пограничного отряда. Муж "Навы" Андрей – украинский пограничник.