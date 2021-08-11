Грозят еще 4 года тюрьмы: Навальному в России предъявили новое обвинение
Источник:СК России
Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. На этот раз речь идет о создании организации, посягающей на личность и права граждан.
Обвинение выдвинули в рамках расследования уголовного дела о создании соответствующей организации. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
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Чего касается новое дело против Навального
По информации следствия, Навальный создал некоммерческую организацию Фонд борьбы с коррупцией и руководил ею лично и со своими соратниками, в частности:
- Иваном Ждановым;
- Леонидом Волковым.
В российском следственном комитете отметили, что Алексей Навальный и его соратники "распространяли в сети призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года". Соответствующее уголовное дело в России завели в конце апреля 2021 года.
Навального посадили: главное
- Алексей Навальный после отравления "Новичком" долго лечился в Германии. Однако уже в январе 2021 года решил вернуться в Россию.
- Сразу по прибытии в один из аэропортов Москвы Навального задержали.
- 20 февраля 2021 года его приговорили к 3,5 годам заключения. С учетом домашнего ареста, Навальный должен находиться в колонии 2 года и 8 месяцев.