Навальный дал первое интервью из колонии: о чем говорил

Алексей Навальный впервые после своего заключения пообщался с прессой. Российский оппозиционер дал интервью журналистам американского издания.

В разговоре с журналистами The New York Times Навальный прокомментировал возможность своей смерти в российской тюрьме.

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Детали разговора Навального с прессой

Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% – либо убьют, либо не убьют,

– заявил оппозиционер.

Он призвал не забывать, что дело связано "с явно психически нездоровым человеком, патологическим лжецом с маниями величия и преследования – Путиным".

Политик рассказал, что находится под постоянным контролем, потому что каждый его шаг фиксирует камера. "Моя жизнь – американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня дают покой. А потом снова враг", – добавил Навальный.

Также он посмеялся с того, что российским спецслужбам не удалось его убить. "Господи, да они даже проект "убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Но, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", – отметил оппозиционер.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Навального осудили не по политическим мотивам.

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