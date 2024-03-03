В частности, само погребение проводилось в спешке, а россиян, которые пришли попрощаться с Навальным пытались не пускать на кладбище. Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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Что показали похороны Навального

"Это все составляло впечатление дикого страха, то есть Путин боится даже мертвого Навального", – отметила российская оппозиционерка.

Несмотря на все запугивания и меры полицейских, десятки тысяч людей пришли на похороны Алексея Навального. По словам Курносовой, для России это большое количество. Россияне скандировали "нет войне", "Россия будет свободной" и тому подобное. Следовательно, россияне, которые пришли попрощаться с Навальным были политически ангажированными.

Обратите внимание! О смерти Алексея Навального в России сообщили 16 февраля. По официальной информации, у него якобы оторвался тромб, хотя фактически за смертью российского оппозиционера стоит путинский режим. Все что известно о Навальном и что он говорил об Украине – читайте в материале 24 Канала.

Похороны Навального: коротко