Зокрема, саме поховання проводилося поспіхом, а росіян, які прийшли попрощатися з Навальним намагалися не пускати на цвинтар. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

Читайте також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів

Що показав похорон Навального

"Це все складало враження дикого страху, тобто Путін боїться навіть мертвого Навального", – зазначила російська опозиціонерка.

Попри всі залякування та заходи поліцейських, десятки тисяч людей прийшли на похорон Олексія Навального. За словами Курносової, для Росії це велика кількість. Росіяни скандували "ні війні", "Росія буде вільною" тощо. Отже, росіяни, які прийшли попрощатися з Навальним були політично ангажованими.

Зверніть увагу! Про смерть Олексія Навального у Росії повідомили 16 лютого. За офіційною інформацією, у нього начебто відірвався тромб, хоча фактично за смертю російського опозиціонера стоїть путінський режим. Усе що відомо про Навального та що він говорив про Україну – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Похорон Навального: коротко