Тюремная система обожает снимать вас голыми, – Навальный рассказал об обысках в тюрьме

Алексей Навальный рассказал об обысках в исправительной колонии Владимирской области. Российский оппозиционер написал, что его свидания с адвокатом невозможны без "полного обыска, то есть с раздеванием догола".

По инструкции Минюста России, подобную процедуру проводят до и после его общения с защитником. Соответствующее сообщение появился на странице заключенного политика в инстаграме 9 июля.

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"Тюремная система России обожает снимать вас голым. Например, в СИЗО-1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь из него, но и при каждом обыске камеры, которые продолжаются постоянно", – говорится в заметке.

По словам Навального, его снимали на видеорегистраторы не менее 3 сотрудника СИЗО. Он написал, что процедура досмотра с раздеванием превратилась в рутину.

Администрация колонии, даже если ей самой уже скучно видеть вас голым, все равно будет раздевать и снимать вас. Без этого свидания с защитником невозможно,

– отметил российский оппозиционер.

Заключение Алексея Навального: главное