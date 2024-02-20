"Навальный жалел об этом": какую роковую ошибку допустил российский оппозиционер

В колонии за полярным кругом 16 февраля умер Алексей Навальный. Пропагандистские СМИ написали, что ему якобы стало плохо после прогулки, но тело "оппозиционера" родным до сих пор не отдали.

Навальный был смелым человеком, ведь после отравления не побоялся снова вернуться в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский LIVE Сергей Асланян, добавив, что такое решение обернулось для него трагедией.

К теме "Крым – не бутерброд", отравление и фактическая казнь: биография российского оппозиционера Навального

О какой ошибке жалел Навальный

Российский оппозиционер понимал, что после возвращения из Германии его снова посадят в тюрьму и попытаются убить. Но вместе с тем помнил, что предыдущие разы все складывалось в его пользу. Например, несмотря на судимость, он баллотировался на должность мэра, участвовал в выборах.

Было понятно, что все обвинения сфальсифицированы. В определенный момент их могли использовать, но все-таки Навального старались не трогать, потому что понимали насколько это резонансное дело,

– рассказал Сергей Асланян.

Уже в самолете, возвращаясь в Россию после лечения, он говорил, что его не посадят, потому что такого не может быть. Навальному было трудно определиться между двумя вариантами развития событий – не посадят, потому что еще ни разу так не делали, или посадят и убьют, потому что таким был приказ.

Впоследствии даже говорилось о том, что суть провокации заключалась в том, чтобы убедить Навального якобы он неприкосновенный и может приезжать в Россию. Осознавая риск, но имея надежду, что все-таки не посадят, Навальный прилетел,

– заметил Асланян.

Он добавил, что даже мог быть провокатор из близкой среды Навального, который убедил политика в том, что вероятность, что его не посадят – значительно выше.

"Это было ошибкой. Навальный об этом знал, корил себя и об этом жалел, но никому не показывал", – подчеркнул Асланян.

Более того, если бы он остался в Германии, то смог бы сплотить вокруг себя оппозицию тогда, когда началась война в Украине. Возможно, удалось бы развить протестное движение.

Смерть Навального: что известно