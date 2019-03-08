Навязчивые идеи Кремля: как Россия запугивает мир своим оружием и что под этим скрывается

Российские вооруженные возможности стали причиной для тревоги международного сообщества после аннексии украинского Крыма пять лет назад. Во время возможного будущего вторжения в какую-то из стран Балтии Кремль может применить свое оружие так, что это серьезно повредит мощности НАТО.

Создать "изолированную зону" ей помогут противорадарные, противокорабельные и наземные ракетные системы, пишет Foreign Policy.

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Так, после нападения России на Украину в 2014 году Запад задумался над своей способностью проводить операции в пределах радиуса действия российских ракет.

Самым опасным там считают потенциальное применение российских A2/AD-возможностей в регионе Балтийского моря. В случае наступления России на Эстонию, Литву или Латвию российские ракеты в Калининградской области теоретически могли бы остановить приближение сил НАТО.

Что такое A2/AD?

Концепция сдерживания противника, обычно комплексом вооружений. Заключается в создании повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника к местности, которую защищают.

Однако издание отмечает, что Кремль привычно для себя выдает желаемое за действительное. Так, несмотря на всю опасность, угрозы со стороны российских ракет дальнего радиуса действия были сильно преувеличены с начала войны в Украине. Однако только одного преувеличения по мощности ракетных систем Москве может хватить для того, чтобы сдерживать Запад.

Одним из примеров такого "паникерства" издание считает информацию, что российские С-400 якобы способны создать изолированную зону в радиусе 400 километров от Калининграда.

Это могло бы на самом деле поставить основную оборонительную миссию НАТО под вопрос. Поэтому Москва и заинтересована в том, чтобы российское оружие казалось как можно страшнее.

Со ссылкой на экспертизу Агентства военных исследований Швеции Foreign Policy пишет, что эти ракеты несмотря на свою мощность не дотягивают до максималистского восхваления Кремля.

В частности, уязвимые места ракет позволяет проанализировать хотя бы опыт их развертывания в Сирии.

Российская система С-400 – какая она?

Это российский зенитный ракетный комплекс нового поколения большого и среднего радиуса действия. Его создали для поражения средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков препятствий, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая такая система обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей.



Зенитный ракетный комплекс нового поколения С-400

"Изоляционный пузырь" России значительно меньше, чем считалось. Обычно "мощными и страшными" называют С-400, противокорабельные систем "Бастион" и баллистические ракеты "Искандер". Теоретическую оценку радиуса действия этих ракет часто путали с практикой, а там – проблемы с уничтожением движущихся целей на большом расстоянии и широкий спектр контрмер.

Что говорят:

Часто утверждают, что системы С-400 действуют в радиусе более 500 километров и способны поражать широкий спектр целей с использованием различных ракет. Здесь – и транспортные самолеты, и истребители.

Но:

40Н6 – ракета с наибольшим радиусом действия в этих системах до сих пор не в операционном статусе. Ее разработка и испытания столкнулись с рядом проблем. Взамен С-400 пока представляют угрозу только для крупных командных самолетов на средних и больших высотах (от 3 тысяч до 10 тысяч метров – 24 канал) и в радиусе 200-250 километров. Зато с истребителями и крылатыми ракетами на низких высота С-400 может справиться только в радиусе 20-35 километров.

– ракета с наибольшим радиусом действия в этих системах до сих пор не в операционном статусе. Ее разработка и испытания столкнулись с рядом проблем. Взамен С-400 пока представляют угрозу только для крупных командных самолетов на средних и больших высотах (от 3 тысяч до 10 тысяч метров – 24 канал) и в радиусе 200-250 километров. Зато с истребителями и крылатыми ракетами на низких высота С-400 может справиться только в радиусе 20-35 километров. С-400 использует различные радары для обнаружения целей, однако она все равно зависима от единого радара контроля огня . Поэтому батарея уязвима к атакам против именно этого радара с помощью роя крылатых ракет.

. Поэтому батарея уязвима к атакам против именно этого радара с помощью роя крылатых ракет. Ракеты "Бастион-П" могут уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Однако традиционные радары наземного базирования не могут выявить корабли на расстоянии большем чем 40 километров, потому что Земля же круглая. Поэтому Москве нужны радары в небе, чтобы эффективного использовать "Бастион-П". Их у нее нет.

могут уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Однако традиционные радары наземного базирования не могут выявить корабли на расстоянии большем чем 40 километров, потому что Земля же круглая. Поэтому Москве нужны радары в небе, чтобы эффективного использовать "Бастион-П". Их у нее нет. Серьезной угрозой для фиксированных наземных целей в пределах 450 километров являются ракеты "Искандер-М". В Калининграде таких систем 48. Этого более чем недостаточно, если учитывать количество потенциальных целей и принять во внимание возможную потребность сдержать запуск ядерных ракет.

Отметим, по словам вице-адмирала, командующего ВМС в 2014 – 2016 годах Сергея Гайдука, Россия сейчас в оккупированном ею Крыму активно разворачивает тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота. Также он сообщил, что с момента аннексии Кремль увеличил количество суммарного залпа крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота.