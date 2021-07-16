Европу охватили масштабные наводнения: фото ужасных разрушений

На днях мощные ливни накрыли Западную Европу и привели к масштабным наводнениям. Больше всего от непогоды пострадала Германия, а также Бельгия, Нидерланды и Франция.

Мощные наводнения в Германии

Стихийное зло унесло жизни уже более 100 немецких граждан. В то же время пропавшими без вести считаются около 1 300 человек.

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Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Паводки разрушили десятки домов и затопили улицы городов, нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта.

В западных землях около 200 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.

К ликвидации последствий стихийного бедствия уже привлекли 850 военнослужащих.

Пострадала Бельгия

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стран е режим военной катастрофы.

В Бельгии число погибших в результате наводнений возросло до 15, четырех человек считают пропавшими без вести. В Валлонии более 21 тысячи человек не имеют электроэнергии из-за непогоды.

Вода из-под крана считается непригодной для питья из-за погодных условий в двух муниципалитетах провинции Льеж.

Жителям Льежа, третьего по величине бельгийского города после Брюсселя и Антверпена, приказали эвакуироваться.

Местные власти говорят, что те, кто не может уехать, должны перебраться на верхние этажи своих домов.

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Непогода во Франции и Нидерландах

Паводки фиксировали в Нидерландах и Франции. В нидерландском городе Валькенбург на границе с Германией и Бельгией из-за наводнений эвакуировали дом для людей пожилого возраста и хоспис.

Во Франции в последние дни в некоторых регионах выпала двухмесячная норма осадков, из-за чего пришлось эвакуировать десятки человек, в том числе в департаменте Марна на северо-востоке Франции.

Непогода накрыла Западную Европу / Фото Getty Images