Наводнение в Ялте: количество пострадавших значительно возросло

21 июня 2021 , 08:35
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс – Украина

Из-за непогоды в оккупированной Ялте пострадали уже 43 человека, хотя днем ранее это количество было вдвое меньше. Пострадавшие обратились в больницы.

Так, 6 человек пришлось госпитализировать. Другие лечатся дома. Об этом сообщила оккупационная власть.

Важно Чрезвычайное положение из-за непогоды в Ялте: как оккупанты вызвали нарушения экологии

Что было раньше

Ранее информировали о 24 пострадавших от непогоды. Кстати, около 600 человек эвакуировали из Ялты.

Оккупационные СМИ писали, что во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его отнесло потоком дождевой воды.

Непогода в Крыму: что нужно знать

  • В оккупированном Россией Крыму были сильные ливни. Поэтому полуостров затопило.
  • Река Водопадная вышла из берегов, а чрезмерные осадки вызвали наводнение. За 6 часов выпала месячная норма дождя.
  • 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации.
  • Город закрывали на въезд, жителям нельзя было выходить на улицу. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.
  • Кстати, кроме Ялты, затопило и улицы Керчи.
Автор: Ольга Музика