Наводнение в Ялте: количество пострадавших значительно возросло

Из-за непогоды в оккупированной Ялте пострадали уже 43 человека, хотя днем ранее это количество было вдвое меньше. Пострадавшие обратились в больницы.
Так, 6 человек пришлось госпитализировать. Другие лечатся дома. Об этом сообщила оккупационная власть.
Важно Чрезвычайное положение из-за непогоды в Ялте: как оккупанты вызвали нарушения экологии
Что было раньше
Ранее информировали о 24 пострадавших от непогоды. Кстати, около 600 человек эвакуировали из Ялты.
Оккупационные СМИ писали, что во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его отнесло потоком дождевой воды.
Непогода в Крыму: что нужно знать
- В оккупированном Россией Крыму были сильные ливни. Поэтому полуостров затопило.
- Река Водопадная вышла из берегов, а чрезмерные осадки вызвали наводнение. За 6 часов выпала месячная норма дождя.
- 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации.
- Город закрывали на въезд, жителям нельзя было выходить на улицу. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.
- Кстати, кроме Ялты, затопило и улицы Керчи.