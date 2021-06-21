Наводнение в Ялте: количество пострадавших значительно возросло

Из-за непогоды в оккупированной Ялте пострадали уже 43 человека, хотя днем ранее это количество было вдвое меньше. Пострадавшие обратились в больницы.

Так, 6 человек пришлось госпитализировать. Другие лечатся дома. Об этом сообщила оккупационная власть.

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Что было раньше

Ранее информировали о 24 пострадавших от непогоды. Кстати, около 600 человек эвакуировали из Ялты.

Оккупационные СМИ писали, что во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его отнесло потоком дождевой воды.

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