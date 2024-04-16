Кремль отрицает наличие погибших в результате наводнения: журналисты установили 5 жертв

Во время наводнения в Оренбургской области России погибли по меньшей мере 5 человек. Однако точное количество жертв в результате наводнения неизвестно, потому что российские власти не предоставляют эту статистику.

Российские СМИ узнали имена 5 погибших благодаря их родственникам и волонтерам. По словам одной из волонтерок, погибших в Орске больше, чем пропавших без вести.

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Что известно об установленных погибших

Российские СМИ выяснили издание, что по меньшей мере четыре человека погибли в Орске – это 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов и 57-летний Рустам Ахметов. Еще один погибший – 51-летний житель поселка Пригородный Оренбургской области Андрей Чернышов.

В частности Ахметов ждал спасателей в своем доме на улице Каманина, но днем 7 апреля связь с ним пропала. О его гибели журналистам сообщила волонтер, которая ищет пропавших в Орске.

Сергей Ларин, который жил на улице Чапаева, отказался эвакуироваться. Его смерть журналистам подтвердила родственница. По ее словам, в морге родственникам не сообщили официальную причину смерти.

Еще один погибший Юрий Ларионов, который жил на улице Карла Маркса, не эвакуировался вовремя, и его дом затопило.

Точная цифра погибших в результате наводнения неизвестна

Точной цифры погибших в результате наводнения в России волонтеры сказать не могут, как и количество пропавших без вести. Однако, по словам одной из волонтерок, погибших в Орске больше, чем пропавших без вести.

Она смогла узнать имена по меньшей мере двух пропавших без вести жителей Орска – это пенсионерка Нина Соловьева и ее 49-летний сын Алим Сатыгулов. Родственники ищут их более 10 дней.

Стоит заметить, что российский министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Куренков во время пребывания в Оренбургской области заявил, что погибших из-за затопления в Орске якобы нет. В первые дни наводнения появилась информация о гибели четырех человек, но в мэрии города уверяли, что их смерть не связана с наводнением.