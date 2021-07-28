Убытки более чем в 5 миллиардов евро: наводнения могут стать самой дорогой катастрофой Германии

Страховые компании оценили ущерб от разрушительного наводнения в Германии. По их выводам они достигают около 5,5 миллиардов евро.

Такое заявление Общегерманское объединение страховых компаний опубликовало 27 июля. Сначала они ожидали, что убытки будут 4 – 5 миллиардов евро, поскольку не посчитали застрахованного имущества в Баварии и Саксонии. Там выплаты достигнут от 5 до 10% от общей суммы.

К теме Климатологи поражены масштабами наводнения в Германии

Две трети будут составлять компенсации людям из Рейнланд-Пфальц. Там больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Эйфель. Треть получат жители Северного Рейна – Вестфалии.

Непогода повредила 40 тысяч автомобилей

Только тем, кто застраховал автомобили придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, поскольку во время непогоды вода повредила 40 тысяч автомобилей. Большую сумму получат и отдельные помещения и фабрики, которые застрахованы на миллионы евро.

Последствия циклона Бернд стали самой дорогой природной катастрофой в Германии с начала третьего тысячелетия. До этого рекордным считали 2002 год, когда произошло "наводнение века" в восточной части Германии. Тогда страховые компании выплатили 4,5 миллиардов евро.

Не все жители Германии имеют страхование от природных катаклизмов. Если во время ураганов и града дома застрахованы, то из-за паводков и дождей, страхование есть у 46% немцев.

Непогода в Германии: что известно