Навроцкий обратился к Зеленскому на фоне скандала с "Белым Орлом"

Кароль Навроцкий отреагировал на слова Владимира Зеленского после того, как его лишили высшей награды Польши. Польский лидер не считает, что этот спор касается только внутренних дел его страны.

Слова президента Польши приводит polsatnews.pl.

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Что ответил Навроцкий?

Владимир Зеленский заявлял, что решение лишить его ордена Белого Орла связано с внутриполитическими склоками в Польше и разжиганием вражды к украинцам.

В частности, он говорил, что таким способом Кароль Навроцкий "борется за позицию своей партии против премьера Дональда Туска". А Украина не имеет к этому отношения, так что "это их внутреннее дело", напомнило издание слова украинского лидера.

Польский президент заявил, что ситуация не касается только внутренней политики страны. По его словам, речь идет о восприятии исторических вопросов.

Владимир, уважаемый господин Президент, этот спор вообще не касается внутренних дел Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько вреда украинские националисты причинили полякам и польским детям. Президент Зеленский ошибается,

– сказал Навроцкий.

По словам Зеленского, в сложившейся ситуации Навроцкий использует Украину как элемент политической борьбы. Так раньше поступал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, поэтому украинский президент считает, что "эта история закончится плохо".

Напомним, Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши. Произошло это из-за наименования одного из подразделений ССО ВСУ именем Героев УПА.