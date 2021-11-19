Навсегда 33 года: на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский

Украина потеряла еще одного своего защитника на Донбассе. Героем оказался старший солдат Уберт Мрачковский.

Трагическую новость сообщили на странице Командования Сил Специальных Операций ВСУ.

Важно Из-за вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Жизнь старшего солдата Уберта Мрачковского оборвалась 19 ноября на Донбассе. Он получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Известно, что военному было 33 года.

Украина потеряла воина. Он навсегда останется в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей общей победе. Наш долг перед ним – продолжать борьбу за свободу Украины, развиваться и становиться сильнее,

– говорится в сообщении.

Добавим, что 19 ноября на Донбассе уже традиционно было неспокойно. С начала суток со стороны оккупантов зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Последние потери на Донбассе

К сожалению, в результате враждебных действий пророссийских боевиков продолжают гибнуть украинские защитники. Так:

13 ноября в зоне ООС украинские десантники подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев подорвались на неизвестном вражеском устройстве.

7 ноября осколочное ранение от вражеской мины получил Виталий Павлисько из Яворова Львовской области.

Редакция 24 канала благодарит погибших героев и выражает искренние соболезнования их родным и близким...