На фронте погиб полицейский, которого обвинили в смерти 22-летнего львовянина

На фронте погиб львовский патрульный Назарий Андрушков. Он был одним из обвиняемых в смерти 22-летнего Владимира Клима, скончавшегося от удушения наркотиками в 2018 году.

Назарий Андрушков ушел на фронт после начала полномасштабного вторжения. Дело, связанное с ним, до сих пор находится на повторном разбирательстве в суде.

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Что известно о погибшем защитнике

Назарий Андрушков – родом из поселка Козова Тернопольской области. В 2015 году он пошел работать в патрульную полицию. Проходил службу в подразделении тактико-оперативного реагирования, а позже – в отделе тактической поддержки Tac Team.

Назария и еще 5 патрульных обвинили в смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима, погибшего от удушения пакетиком с наркотиками возле игорного заведения во Львове в 2018 году.

Тогда патрульных приговорили к 8 годам тюрьмы, но Тернопольский апелляционный суд отменил это из-за недостаточных доказательств вины полицейских в смерти парня. В 2022 году Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

После начала полномасштабного вторжения России Назарий нес службу в Киевской области, а позже – на Юге Украины.

К сожалению, Назарий Андрушков погиб во время выполнения боевых задач на Востоке.

Он рос в нашем коллективе на сцене, за кулисами, был терпеливым, вежливым и добросовестным парнем. В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби,

– заявили в Центре культуры и досуга Козовского сельского совета.



Назарий Андрушков ушел на фронт после начала полномасштабного вторжения / фото полиции

На войне погиб стрелок-санитар "Дед"

Напомним, что недавно на Запорожском направлении погиб стрелок-санитар механизированного отделения Алексей Белобородов. Он родом из Харьковской области.

Известно, что мужчина отправился защищать Украину в мае 2022 года. К сожалению, Алексей погиб 12 октября в боях возле села Работино Пологовского района Запорожской области.