Неизвестные обокрали могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича в Виннице
Источник:Марьяна Колос
В Виннице неизвестные обокрали могилу 21-летнего защитника Назария "Гринки" Гринцевича. Он был самым молодым защитником "Азовстали" и прошел российский плен.
О возмутительной ситуации сообщила мама погибшего воина Марьяна Колос. Она похоронила сына только в начале мая, а через месяц с могилы исчезла его детская игрушка.
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Украли детскую игрушку Назария
По словам женщины, с могилы ее сына Назария исчезла игрушечная собака. Она была особенно ценной для него и его мамы.
"Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький, еще 1,6 годика. Я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 гривен и купила собаку ему за 500 гривен. Все были в шоке, я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка", – поделилась воспоминаниями Марьяна Колос.
Она просит, чтобы игрушку ее сына вернули на могилу.
Берите еду, пейте, что хотите делайте, зачем собаку вы украли?
– написала в отчаянии мама Назария.
Женщина также обратилась к мэру Винницы Сергею Моргунову и председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову. Она требует установить камеры видеонаблюдения на Аллее Славы.
Что известно о Назарии Гринцевиче
- Побратимы сообщили о гибели Назария "Гринки" Гринцевича 7 мая 2024 года. Свое 21-летие он встретил за два месяца до смерти. Парень еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове", после которого там и остался.
- Войну "Гринка" встретил в Мариуполе. Он 3 месяца держал оборону на "Азовстали". Парень был одним из самых молодых военных, которые обороняли крепость. Там же он и встретил свое 19-летие и попал в плен к россиянам. Тогда более 2340 защитников по приказу вышли из разбомбленного завода и сдались оккупантам.
- Вернулся он Назарий домой в рамках большого обмена пленными, состоявшегося 21 сентября 2022 года. Из плена тогда обменяли 215 украинских военнослужащих. После освобождения "Гринка" вместе с несколькими друзьями создал подразделение "Контакт 12", где он был командиром взвода оптических наблюдателей.
- Воин погиб в стрелковом бою вблизи Кременной. Чтобы провести в последний путь Героя, люди выстроились в живой коридор с флагами и факелами.