Неизвестные обокрали могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича в Виннице

В Виннице неизвестные обокрали могилу 21-летнего защитника Назария "Гринки" Гринцевича. Он был самым молодым защитником "Азовстали" и прошел российский плен.

О возмутительной ситуации сообщила мама погибшего воина Марьяна Колос. Она похоронила сына только в начале мая, а через месяц с могилы исчезла его детская игрушка.

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Украли детскую игрушку Назария

По словам женщины, с могилы ее сына Назария исчезла игрушечная собака. Она была особенно ценной для него и его мамы.

"Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький, еще 1,6 годика. Я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 гривен и купила собаку ему за 500 гривен. Все были в шоке, я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка", – поделилась воспоминаниями Марьяна Колос.

Она просит, чтобы игрушку ее сына вернули на могилу.

Берите еду, пейте, что хотите делайте, зачем собаку вы украли?

– написала в отчаянии мама Назария.

Женщина также обратилась к мэру Винницы Сергею Моргунову и председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову. Она требует установить камеры видеонаблюдения на Аллее Славы.

Что известно о Назарии Гринцевиче