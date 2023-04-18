Защищал Украину еще в 2014 году: под Бахмутом погиб ветеран АТО Назарий Пикулицкий
Источник:Игорь Пикулицкий
На фронте в боях с российскими захватчиками погиб ветеран АТО Назарий Пикулицкий. Он оборонял Украину еще в 2014 году.
После начала полномасштабной войны защитник снова присоединился к Силам обороны. К сожалению, Герой погиб вблизи Бахмута 12 апреля.
Обратите внимание Погиб командир нацбатальона "Карпатская Сечь" Артур Асадов, отец которого воюет за Россию
Что известно о погибшем воине
Львовянин Назарий Пикулицкий воевал в составе 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ. Был награжден медалью "Защитнику Отечества" и нагрудным знаком "Участник АТО".
После АТО мужчина работал в транспортной сфере, а после полномасштабного вторжения снова встал на защиту Украины в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Назария наградили почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".
Прощание с военным состоится 18 апреля в 12:30 на площади Рынок. Героя похоронят на Марсовом поле.
У Назария Пикулицкого остались жена, две дочери, родители и сестра.
Назарий Пикулицкий погиб под Бахмутом / фото Игорь Зинкевич
Потери Украины на фронте
- На фронте погиб выпускник Кременецкой академии имени Тараса Шевченко Александр Николаевич Коблюк. Ему было всего 22 года.
- Также погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов (Свитухов) с позывным "Святой".
- Кроме того, в боях за Украину в Луганской области погиб Николай Бонтя из Житомирской области, которому было всего 19 лет.