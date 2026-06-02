Состояние Назария Гусакова резко ухудшилось: адвокат заявила о полной потере мышечной активности

Состояние здоровья Назария Гусакова, который имеет спинальную мышечную атрофию и сейчас является фигурантом уголовного производства, существенно ухудшилось. По словам его адвоката Натальи Бельдий, мужчина почти полностью потерял мышечную активность и не может самостоятельно поднять даже руку.

Об этом она заявила в комментарии hromadske.

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Что известно о состоянии здоровья Гусакова?

Наталья Бельдий сообщила, что состояние ее подзащитного в последнее время значительно ухудшилось. По ее словам, мужчина практически полностью потерял мышечную активность из-за прогрессирования болезни.

Очень плохое состояние, у него мышечная деятельность – 0%. Ему очень ухудшилось. Он не может даже сам руку поднять,

– отметила адвокат в комментарии журналистам.

В конце мая Печерский районный суд Киева продлил Гусакову меру пресечения в виде ночного домашнего ареста еще на два месяца.

В то же время защита не планирует обжаловать это решение и ожидает дальнейшего рассмотрения дела по существу. По словам адвоката, сейчас производство находится на этапе досудебного расследования, а сторона защиты готовится к следующим процессуальным действиям.

В чем подозревают Назария Гусакова?

По версии следствия, Назарий Гусаков организовывал в социальных сетях сборы средств, заявляя о необходимости приобретения дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.

В то же время правоохранители ссылаются на информацию Львовского городского совета, согласно которой с июня 2024 года мужчина якобы получал соответствующий препарат бесплатно за средства местного бюджета.

Следствие считает, что часть собранных денег могла использоваться не по заявленному назначению. В частности, речь идет о возможных расходах на азартные игры, криптовалютные операции и личные нужды.

Общая сумма убытков, которую инкриминируют подозреваемому, составляет около 2 миллионов гривен. Гусакову сообщили о подозрении по статье о мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, известно, что по делу Назария Гусакова был задержан его друг, который оказал сопротивление во время обысков и травмировал полицейского, пытаясь убежать. Мужчину задержали, а его автомобиль изъяли. Ему грозит до пяти лет заключения.

Сам Гусаков ранее объяснял, что собирал средства не только на лекарства, но и на обеспечение повседневных потребностей и поддержку качества жизни. Также мужчина признавал, что допустил ошибки в организации собрания и не имел достаточного опыта ведения финансовой отчетности.

Сейчас окончательное решение по делу еще не принято, а все обстоятельства должны быть установлены при дальнейшем рассмотрении.