В наземное наступление россияне не пойдут, – Арестович об обстрелах Сумской области

Алексей Арестович заверил, что оккупанты не пойдут в наземное наступление на Сумскую область. В последние дни россияне активно обстреливают регион.

Советник главы Офиса Президента отметил, что в Сумской области есть угроза обстрелов, но без перехода российских войск в наземное наступление.

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Они не повторяют эту глупость, потому что такое сумчане – они хорошо изучили за предыдущий период,

– объяснил Арестович.

Однако кафиры пытаются бить артиллерией, авиацией и ракетами по границе и инфраструктуре.

Обстрелы Сумщины сегодня

Хотя россиян выгнали из Сумской области еще в апреле, в последние несколько недель в регионе нет спокойных дней. Российские кафиры постоянно обстреливают приграничные районы.

В частности, 28 мая после 16:00 вражеский самолет запустил 6 неуправляемых ракет по региону. Они попали в несколько объектов гражданской инфраструктуры: повредили местную церковь, детский сад и один частный дом. Еще одна ракета влетела в путь. Ранения получила местная жительница. Обломок ракеты попал в ногу, когда она была во дворе.

Кроме того, в 12:00 россияне били из минометов. Они запустили 5 мин на территорию Шосткинского района со стороны российского населённого пункта Троебортное. Под обстрел попали населенные пункты Середина Буда, Старые Вирки и Зноб-Трубичевск. А из Курской области они нанесли удар по гражданскому промышленному объекту.

Обстрелы были и ночью. В Путивльской общине разрушили сельхозпредприятие. Также обстреляли Зноб-Новгородскую и Эсманскую общины. Около 30 прилетов зафиксировали по окрестностям Бачевска.

Ранее угрозу наступления предполагали

25 мая Арестович комментировал обстрелы Сумской и Черниговской областей. Тогда он отмечал, что существует вероятность новой попытки русского наступления на Севере. Политик предполагал, что могут даже снова пойти на Киев.

СМИ писали, что агрессор стягивает войска к границе Сумщины и Черниговщины, поэтому наши пограничники были готовы.

Попытки прорыва границы

16 мая захватчики обстреливали приграничье Сумщины, чтобы отвлечь наши подразделения. Это должно помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины.

Враг не смог прорвать границу, однако шло сражение с диверсантами. К сожалению, погиб украинский пограничник Александр Поповченко.

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