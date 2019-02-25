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      НАЗК закриває очі на порушення у деклараціях ТОП-чиновників: конкретні факти

      Антикоррупционный майдан 45 Читати новину українською

      НАЗК озвучило результати перевірки декларацій чиновників, не отримавши відповіді на свої запити. Це лише ті результати перевірки, в яких орган влади сам чесно зізнався. Головна причина — в політичній залежності органу, який створює видимість бурхливої діяльності, але насправді лише виконує забаганки політичного керівництва держави.

      Результати перевірки декларації Міністра юстиції Павла Петренка затверджували за відсутності відповідей на запити від шести органів, включно з самим Міністерством юстиції. Так само з деклараціями Павла Клімкіна, Арсена Авакова, Степана Кубіва, які не надали відомості про статки, але висновок НАЗК отримали.

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      Відсутність відповідей під час перевірки саме цих згаданих декларацій не свідчить про те, що в них є порушення, але свідчить про формальність і абсолютну безцінність самого процесу перевірок в НАЗК.

      Павло Петренко
      Міністр юстиції Павло Петренко

      Основною проблемою є те, що закон не визначає ні строків, ні порядку перевірки декларацій, а дає НАЗК право самостійно визначати, як вони це робитимуть. У своєму власному рішенні, яким вони у 2017 році затвердили фактично інструкції з перевірки, записали обов’язок: "провести повну перевірку декларації за наявними у нього відомостями".

      До речі, в більшості з декларацій, результати яких ухвалені за відсутності відповідей, порушень не знайшли. Особливо показово те, що серед інших була інформація від правоохоронних органів, наприклад, НАБУ і САП. Вони фактично виконали роботу НАЗК і тільки просили її формально підтвердити інформацію.

      У 2018 році інформацію про неотримані відповіді різко зникла з рішень про результати перевірки. Це сталося одночасно з обранням новим головою НАЗК Олександра Мангула, який є давнім соратником Петра Порошенка. Мангул активно взявся лагодити репутацію НАЗК, проте на якість роботи відомства це жодним чином не вплинуло.

      Олександр Мангула
      Голова НАЗК Олександр Мангула

      НАЗК повідомило до суду про незаконне збагачення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика через два роки після того, як НАБУ та САП отримали позитивні результати декларації.

      Або про декларацію прокурора Суса, більше відомого як "прокурора, що записав Audi на бабусю" – повідомили через півроку після того, як НАБУ і САП направили справу по ньому до суду. НАЗК у своєму рішенні писало, що порушень в його декларації немає.

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      Відсутність відповідей на запити не єдина і, звісно, не головна причина бутафорської роботи цього органу. Президенту, уряду та керівній більшості разом з регіоналами, з якими вони давно об’єднали зусилля, дуже зручно мати залежний орган. Вони можуть звітувати перед людьми й міжнародниками його діяльністю, а в реальності використовують його зовсім небутафорські повноваження для розправи з політичними опонентами.

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      Автор: Александра Дрик
      Теги: Новости Украины САП НАБУ Павел Петренко е-декларирование Видеоблоги НАПК Антикоррупционный майдан
      Источник: 24 канал
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