Назначение Лапина – это ответ Пригожину и Кадырову, – военный обозреватель
В России новым командующим сухопутными войсками был назначен Александр Лапин. Это стало продолжением конфликта определенных групп в окружении Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в кругах, приближенных к российскому диктатору, идет ожесточенная борьба.
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Иногда ее отголоски выходят в публичную плоскость. В частности, проявлением этой борьбы стало назначение генерала Александра Лапина на должность командующего сухопутными войсками.
Назначение Лапина – это ответ Евгению Пригожину и Рамзану Кадырову, которые критиковали Лапина за провал российской операции в Лимане,
– отметил Мусиенко.
Сдача Лимана – не единственный провал российского генерала Лапина
Военный обозреватель напомнил, что владелец ЧВК "Вагнера" и глава Чечни осенью 2022 года фактически обвинили Лапина в сдаче Лимана в Донецкой области. После успешного наступления на Лиман украинские войска смогли продвигаться дальше на линию Сватово – Кременная.
После волны критики российского генерала сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Как отметил Мусиенко, это не единственный провал Лапина.
Его также обвиняли в неудачных действиях на Черниговском направлении. Тогда российские войска не смогли подавить действия теробороны в самом Чернигове, а также не смогли обезопасить свои линии поставок,
– сказал военный обозреватель.
Он добавил, что войска оккупантов в Черниговской области понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.
Александр Мусиенко прокомментировал назначение Лапина: смотрите видео
Следующий шаг – за Пригожиным и Кадыровым
Однако сейчас Александра Лапина не просто вернули на руководящие должности в российской армии. Фактически он получил повышение.
Это ответ министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова на критику. Мол, смотрите – вы критикуете, а мы делаем по-своему и будем назначать своих. Это их шаг,
– сказал Мусиенко.
По мнению военного обозревателя, дальше следует ожидать ответа от Пригожина и других критиков, которые не оставят эту ситуацию просто так.
Обиженные мобилизованные – "пролетариат" для Пригожина
Мусиенко подчеркнул, что борьба во властной верхушке России только набирает обороты. Он отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" начинает формировать вокруг себя определенные круги, в которые входят:
- оскорбленные российские военные, которые думают, что подвергаются притеснениям;
- мобилизованные россияне, недовольные ситуацией на фронте.
По мнению военного обозревателя, российские мобилизованные становятся для владельца ЧВК "Вагнера" своеобразным ресурсом влияния.
Мобилизированные для Пригожина выполняют такую же роль, как в свое время для большевиков выполнял пролетариат, который помогал осуществить Октябрьский переворот в 1917 году. Для Пригожина его пролетариат – это обиженные мобилизованные,
– сказал Мусиенко.
Он добавил, что чем больше будут гибнуть мобилизованные, чем больше проблем у них будет с обеспечением, с оружием и выплатами и чем больше они будут жаловаться, тем больше владелец ПВК "Вагнера" будет сплачивать их возле себя.
Борьба в окружении Путина: последние новости
- Главарь оккупированной Чечни Рамзан Кадыров в последнее время отошел на второй план. Вместо него ключевую роль "крутого перца" в России играет главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- Российский публицист Андрей Пионтковский убежден, что Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров создают частные армии в предвкушении схватки во время гражданской войны внутри России.
- Пионтковский также считает, что битва за Бахмут – это война не России с Украиной, а Евгения Пригожина с российским генштабом. Город является сакральной целью для руководителя ЧВК "Вагнера" и его уголовников.