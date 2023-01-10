Назначение Лапина – это ответ Пригожину и Кадырову, – военный обозреватель

В России новым командующим сухопутными войсками был назначен Александр Лапин. Это стало продолжением конфликта определенных групп в окружении Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в кругах, приближенных к российскому диктатору, идет ожесточенная борьба.

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Иногда ее отголоски выходят в публичную плоскость. В частности, проявлением этой борьбы стало назначение генерала Александра Лапина на должность командующего сухопутными войсками.

Назначение Лапина – это ответ Евгению Пригожину и Рамзану Кадырову, которые критиковали Лапина за провал российской операции в Лимане,

– отметил Мусиенко.

Сдача Лимана – не единственный провал российского генерала Лапина

Военный обозреватель напомнил, что владелец ЧВК "Вагнера" и глава Чечни осенью 2022 года фактически обвинили Лапина в сдаче Лимана в Донецкой области. После успешного наступления на Лиман украинские войска смогли продвигаться дальше на линию Сватово – Кременная.

После волны критики российского генерала сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Как отметил Мусиенко, это не единственный провал Лапина.

Его также обвиняли в неудачных действиях на Черниговском направлении. Тогда российские войска не смогли подавить действия теробороны в самом Чернигове, а также не смогли обезопасить свои линии поставок,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что войска оккупантов в Черниговской области понесли большие потери как в живой силе, так и в технике.

Александр Мусиенко прокомментировал назначение Лапина: смотрите видео

Следующий шаг – за Пригожиным и Кадыровым

Однако сейчас Александра Лапина не просто вернули на руководящие должности в российской армии. Фактически он получил повышение.

Это ответ министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова на критику. Мол, смотрите – вы критикуете, а мы делаем по-своему и будем назначать своих. Это их шаг,

– сказал Мусиенко.

По мнению военного обозревателя, дальше следует ожидать ответа от Пригожина и других критиков, которые не оставят эту ситуацию просто так.

Обиженные мобилизованные – "пролетариат" для Пригожина

Мусиенко подчеркнул, что борьба во властной верхушке России только набирает обороты. Он отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" начинает формировать вокруг себя определенные круги, в которые входят:

оскорбленные российские военные, которые думают, что подвергаются притеснениям;

мобилизованные россияне, недовольные ситуацией на фронте.

По мнению военного обозревателя, российские мобилизованные становятся для владельца ЧВК "Вагнера" своеобразным ресурсом влияния.

Мобилизированные для Пригожина выполняют такую же роль, как в свое время для большевиков выполнял пролетариат, который помогал осуществить Октябрьский переворот в 1917 году. Для Пригожина его пролетариат – это обиженные мобилизованные,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что чем больше будут гибнуть мобилизованные, чем больше проблем у них будет с обеспечением, с оружием и выплатами и чем больше они будут жаловаться, тем больше владелец ПВК "Вагнера" будет сплачивать их возле себя.

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