Дату выбрала гадалка Ермака: журналист раскрыл скандальные детали назначения Татарова

В ходе расследования дела Ермака стало известно, что он общался с гадалкой по имени Вероника. Та давала экс-руководителю Офиса президента советы по назначениям на госдолжности. Один из них касался Олега Татарова.

Как выяснил журналист Дмитрий Мокрик, указ о назначении Татарова заместителем руководителя Офиса президента был подписан в особую дату. Ее заранее "нагадала" Вероника "Фэншуй".

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Что известно о новых деталях назначения Татарова?

Ссылаясь на источник, близкий к расследованию, Мокрик утверждает, что консультации по назначению Татарова начались еще в апреле 2020 года. В то же время само назначение состоялось 5 августа 2020 года. Журналист говорит, что решение якобы откладывали несколько месяцев, ожидая "благоприятной даты".

По его словам, в июле 2020 года Ермак якобы еще раз уточнял у гадалки дату назначения, и она назвала 5 августа. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Кроме того, журналист сообщил, что в переписке с гадалкой Ермак якобы писал, что назначение Татарова может обеспечить ему поддержку определенного влиятельного человека, который родился 27 октября 1973 года.

По мнению Мокрика, речь идет об Андрее Портнове – бывшем чиновнике времен Януковича, который позже имел неформальное влияние на судебную систему и на Офис президента.

Кто такая Вероника "Фэншуй", и какое отношение она имеет к Ермаку?

Во время заседания ВАКС 12 мая прокурор заявила, что Андрей Ермак якобы обращался за консультациями по назначениям на госдолжности к контакту, записанного как "Вероника Фэншуй Офис".

По словам прокурора, Ермак присылал гадалке даты рождения кандидатов и получал советы относительно того, кого и на какую должность назначать.

Речь шла о возможных назначениях в различных государственных структурах – в частности в Минздраве, Офисе президента и Государственном управлении делами. Обвинение считает, что это может свидетельствовать о неформальном влиянии на кадровые решения во власти.

Журналисты "Схем" установили, что так называемая гадалка, с которой общался Ермак, – 51-летняя киевлянка Вероника Аникиевич. Женщина называет себя консультанткой по астрологии и ведет Telegram-канал Лунные часы.

В телефонных книгах некоторых людей ее контакт подписан как "Veronika Anikievich / гадалка Ермака".

С 2024 года Аникиевич официально зарегистрирована как ФЛП в сфере индивидуальных услуг.

Отдельно указывается, что в ее соцсетях и старых сообщениях она комментировала политические события и выступала в поддержку Ермака после его отставки в 2025 году, а также негативно высказывалась относительно антикоррупционных органов.

Кроме того, журналисты установили еще несколько фактов ее биографии: в 2015 году она посещала оккупированный Крым. Также сообщается, что ее отец имеет гражданство России и ранее возглавлял местную ячейку "Оппозиционного блока" в Геническе, а ныне, по данным расследования, проживает на оккупированной территории.

Напомним, что Андрея Ермака подозревают в легализации более 460 миллионов гривен через элитное строительство в Киевской области.