Назначение Витренко в "Нафтогаз" незаконно, его нужно отменить – НАПК

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза Украины" должно быть отменено, как незаконное. Также следует аннулировать подписанный с ним контракт.

Такое предписание председателя НАПК Александра Новикова.

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Назначение Витренко это нарушение закона "О предупреждении коррупции"

Документ предусматривает, что после увольнения из публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало в должности до увольнения. Если это положение закона нарушили, то это является основанием для прекращения контракта.

Витренко на предыдущей должности участвовал в принятии решений насчет "Нафтогаза"

В НАПК проанализировали ситуацию с Юрием Витренко. Во время выполнения полномочий заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Витренко системно участвовал в подготовке решений касательно деятельности НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому год, как этого требует закон, еще не прошел.

В НАПК отметили, что сейчас мониторинговый онлайн-визит в Украину проводит Организация экономического сотрудничества и развития. Одно из ключевых требований этой организации – построение эффективной системы корпоративного управления государственными компаниями.

Что известно о назначении Юрия Витренко: