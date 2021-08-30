Назвал домыслами: Разумков просит Данилова показать нардепов, которых финансируют олигархи

Дмитрий Разумков ответил на заявление Алексея Данилова о том, что олигархи влияют на депутатов. Спикер призвал секретаря СНБО назвать этих народных избранников с трибуны парламента.

Глава Верховной Рады выразил надежду, что Алексей Данилов уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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Дмитрий Разумков в этом контексте также отметил, что "связь с олигархами, если они имеют влияние, – это коррупция". Он подчеркнул, что готов предоставить трибуну парламенту, "чтобы пальцем показать" на этих нардепов.

При этом подчеркнул, что "идти по пути домыслов или безосновательных обвинений" не является его форматом работы как председателя ВРУ.

Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь все-таки нет,

– добавил "слуга народа"

Вместе с этим Дмитрий Разумкво подчеркнул, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах парламента.

Законопроект об олигархах

Алексей Данилов 24 августа заявил, что "влияние олигархов на Верховную Раду сегодня очень-очень велико, и это надо прекращать".

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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