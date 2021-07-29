Хасиды из США и Великобритании: известны имена погибших в авиакатастрофе на Ивано-Франковщине

29 июля 2021 , 12:51
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Источник:

телеграм ОЕОУ

В результате аварии со спортивным легкомоторным самолетом на Прикарпатье погибли 4 человека: пилот Игорь Табанюк и 3 туристов. Из них 2 – граждане США, 1 – гражданин Великобритании.

Пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины обнародовала имена погибших. Ранее также сообщили, что все они – хасиды.

Заметьте Появились случайно снятые кадры падения самолета с Игорем Табанюком на Ивано-Франковщине: видео

Жертвами катастрофы на Ивано-Франковщине стали:

  • Амрам Фромовиц (США)
  • Герш Вайс (Великобритания)
  • Элиэзер Бриль (США).

По данным СМИ, всем хасидам было по 20 лет.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших.

Трагедия на Ивано-Франковщине: главное

  • Возле села Шепаровцы 28 июля разбился спортивный самолет WT-10 Advantic. Он упал на жилой дом, в котором находились 3 человека. Хозяйка дома и ее дети выжили. Они услышали звук удара и выбежали на улицу за считанные мгновения до взрыва.
  • К сожалению, все, кто находились на борту самолета – погибли.
  • WT-10 Advantic руководил Игорь Табанюк – пилот с примерно 40-летним опытом.
  • Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что он всю свою жизнь посвятил авиации.
Автор: Мар'яна Бекало