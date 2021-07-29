Хасиды из США и Великобритании: известны имена погибших в авиакатастрофе на Ивано-Франковщине
29 июля 2021 , 12:51Читати новину українською
Источник:телеграм ОЕОУ
В результате аварии со спортивным легкомоторным самолетом на Прикарпатье погибли 4 человека: пилот Игорь Табанюк и 3 туристов. Из них 2 – граждане США, 1 – гражданин Великобритании.
Пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины обнародовала имена погибших. Ранее также сообщили, что все они – хасиды.
Заметьте Появились случайно снятые кадры падения самолета с Игорем Табанюком на Ивано-Франковщине: видео
Жертвами катастрофы на Ивано-Франковщине стали:
- Амрам Фромовиц (США)
- Герш Вайс (Великобритания)
- Элиэзер Бриль (США).
По данным СМИ, всем хасидам было по 20 лет.
Трагедия на Ивано-Франковщине: главное
- Возле села Шепаровцы 28 июля разбился спортивный самолет WT-10 Advantic. Он упал на жилой дом, в котором находились 3 человека. Хозяйка дома и ее дети выжили. Они услышали звук удара и выбежали на улицу за считанные мгновения до взрыва.
- К сожалению, все, кто находились на борту самолета – погибли.
- WT-10 Advantic руководил Игорь Табанюк – пилот с примерно 40-летним опытом.
- Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что он всю свою жизнь посвятил авиации.